HANNO DETTO

Altobelli a La Gazzetta: «Il distacco di 10 punti è difficile da recuperare. Il derby è la partita dell’anno a prescindere»

5 ore ago

Altobelli ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport ha detto la sua sulla lotta Scudetto e sul derby dell’8 marzo

Alessandro Altobelli, ex calciatore dell’Inter e della Nazionale Italiana, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Ha detto la sua sulla lotta Scudetto e anche sul derby, queste le sue dichiarazioni:

I 10 PUNTI «Il distacco di 10 punti è molto difficile da recuperare per il Milan. L’Inter in campionato sta dimostrando da mesi di essere la più forte, quella che gioca meglio, che ha più idee e tanti cambi a disposizione. E ora non gli resta che raggiungere questo traguardo. Lo deve ai tifosi. Anzi, questi traguardi perché allo scudetto aggiungo la Coppa Italia. Sarebbe una “doppietta” incredibile».

IL DERBY DELL’8 MARZO «Con quei dieci punti di vantaggio… Ma io dico che se anche l’Inter dovesse perderlo, quei potenziali 7 punti sarebbero comunque un distacco troppo importante in questa fase. Diciamo però che il derby è sempre la partita dell’anno a prescindere dalla classifica».

