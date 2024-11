Allenatore Lecce, Giampaolo ha firmato: è ufficiale. L’ex Milan sostituisce Gotti

AllenAllenatore Lecce, Giampaolo ha firmato: è ufficiale. L’ex Milan sostituisce l’esonerato Gotti. Ritorno in Serie A per l’allenatore

Il Lecce ha trovato il suo nuovo allenatore e si tratta di Marco Giampaolo. L’ex Milan ha firmato il suo nuovo contratto con il club pugliese e quindi ritorna in Serie A.

Firmato un contratto fino al 30 giugno del 2025 con opzione di rinnovo per la stagione successiva. Sostituisce Gotti, esonerato dopo il pareggio per 1-1 di venerdì sera con l’Empoli in casa.