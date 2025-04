MN24 – Allenamento Milan, grosse novità per Conceicao: Walker torna in gruppo, Gabbia…. Le ultimissime sui rossoneri

All’interno di tutto l’ambiente Milan è tornato l’entusiasmo avendo battuto0-3 i rivali dell’Inter. Nella giornata di oggi, come di consueto, la squadra ha svolto allenamento.

Come appreso dalla nostra redazione Kyle Walker si è allenato regolarmente con il resto dei compagni mentre Matteo Gabbia no. La presenza del difensore italiano ex Villarreal per la sfida di domenica, dunque, è ancora fortemente in dubbio.