Milanello, Theo Hernandez si è allenato a parte: le condizioni

Il Milan si è ritrovato a Milanello questa mattina per una seduta d’allenamento, Theo Hernandez si è allenato a parte, le condizioni

Ritrovo a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per il nuovo allenamento odierno verso la ripresa del campionato, ovvero Milan-Roma in agenda per giovedì 6 gennaio alle 18.30 a San Siro. Anche oggi presenti, per seguire il lavoro dei rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara.

Da segnalare secondo quanto appreso dalla nostra redazione che Theo Hernandez ha svolto una seduta personalizzata; per il francese comunque nulla di preoccupante