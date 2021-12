Allenamento Milan: due giorni di riposo, mercoledì la ripresa

Dopo l’allenamento di scarico di ieri Stefano Pioli ha concesso due giorni di riposo alla squadra, mercoledi la ripresa dell’allenamento

Dopo l’allenamento di scarico di ieri, all’indomani del pareggio contro l’Udinese, Stefano Pioli ha concesso per oggi e domani due giorni di riposo alla squadra.

I rossoneri torneranno ad allenarsi a Milanello nella giornata di mercoledì, quando iniziarà la preparazione in vista del match di domenica contro il Napoli, valido per la diciottesima giornata di campionato e scontro diretto per la corsa scudetto.