Allenamento Milan, seduta mattutina in vista del Sassuolo: il report

Il Milan ha svolto una seduta di allenamento a Milanello in vista della gara di domenica contro il Sassuolo: il report completo

Mattinata di lavoro per i rossoneri i quali, come di consueto, si sono ritrovati a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento. Anche oggi presenti presso il centro sportivo Paolo Maldini e Frederic Massara.

REPORT

Squadra subito in campo per iniziare con l’attivazione muscolare, a seguire la squadra ha iniziato la fase con il pallone con alcuni torelli a tema. Terminata la prima parte, la sessione è proseguita con il gruppo impegnato in alcune esercitazioni sul possesso palla prima di passare alle finalizzazioni. Infine, si è giocata partitella su campo ridotto.