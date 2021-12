MN24 – Allenamento Milan: due giorni di riposo dopo la seduta di scarico

Allenamento Milan: i rossoneri hanno svolto una seduta di scarico dopo il pareggio di ieri contro l’Udinese: ora due giorni di riposo

Il Milan ha svolto oggi una seduta defatigante in quel di Milanello dopo il pareggio di ieri agguantato in extremis sul campo dell’Udinese grazie al goal di Ibrahimovic.

I rossoneri, come da programma, dopo l’allenamento odierno godranno di due giorni di riposo, necessari per ricaricare le pile dopo i tanti impegni delle ultime settimane. La ripresa è fissata per mercoledì mattina, quando Pioli e i suoi cominceranno a preparare la gara col Napoli.