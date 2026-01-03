MN24 – Allenamento Milan, oggi seduta di scarico per i rossoneri. Il programma verso il Genoa

Allenamento Milan, i rossoneri hanno svolto oggi una seduta di scarico dopo la vittoria di Cagliari. Il programma verso il Genoa

Il Milan è tornato nella notte dalla fortunata trasferta di Cagliari, dove il gol di Leão ha regalato il primato solitario. Secondo quanto riportato da MilanNews24, la squadra si è ritrovata già questa mattina a Milanello per la prima seduta del 2026: lavoro di scarico in palestra per i titolari della sfida alla Unipol Domus, mentre il resto del gruppo ha svolto un allenamento regolare sul campo.

Allenamento Milan, il piano di Allegri

Massimiliano Allegri ha concesso una giornata di riposo per domani, domenica 4 gennaio, per ricaricare le pile dopo lo sforzo sardo. La ripresa effettiva è fissata per lunedì mattina, quando inizierà ufficialmente la marcia d’avvicinamento al prossimo impegno di campionato: