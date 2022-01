Allenamento Milan, rossoneri in campo: il report di oggi

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Allenamento Milan, i rossoneri continuano la preparazione in vista della gara contro la Juventus. Le ultime da Milanello

Secondo allenamento settimanale stamani a Milanello, in preparazione del match contro la Juventus previsto per domenica 23 gennaio alle ore 20.45 a San Siro. Presenti presso il Centro Sportivo, per seguire il lavoro della squadra, anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

REPORT

L’allenamento è iniziato in palestra, dove la squadra ha effettuato l’attivazione muscolare e una serie di esercizi sulla forza. Al termine, il gruppo è uscito sul campo per continuare il riscaldamento con alcuni esercizi focalizzati sulla rapidità, eseguiti con l’ausilio degli ostacoli bassi. La sessione è proseguita con una serie di esercitazioni sul possesso seguite dalle prove tattiche in programma per oggi. La consueta partitella su campo ridotto ha chiuso l’allenamento odierno.