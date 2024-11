Allenamento Milan, il report della giornata odierna: rifinitura verso il Bratislava. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Il Milan, dopo la deludente prestazione offerta contro la Juventus, è tornato subito al lavoro per preparare la sfida di Champions League contro lo Slovan Bratislava. Di seguito il report.

REPORT

Squadra al lavoro a Milanello per la rifinitura in vista della sfida di Champions League di domani sera contro lo Slovan Bratislava. Dopo la consueta seduta video spazio al campo, con i rossoneri impegnati con degli esercizi di attivazione muscolare. Il riscaldamento è proseguito con una serie di torelli. A seguire spazio alla parte tattica per lavorare sui dettagli in vista dell’importante match che andrà in scena alle 18.45 allo Štadión Tehelné pole.