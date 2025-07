Allenamento Milan, prosegue la preparazione rossonera. Il report completo

Allenamento Milan, i rossoneri stanno proseguendo la preparazione in vista della prossima stagione. Il report completo

Il Milan prosegue senza sosta la sua preparazione estiva. Per il terzo giorno consecutivo, i rossoneri hanno svolto una doppia sessione di allenamento presso il Centro Sportivo di Milanello, sotto la guida attenta di mister Massimiliano Allegri. Come sottolineato dall’allenatore livornese nella conferenza stampa di lunedì, l’obiettivo primario del Diavolo in questa fase è lavorare sodo e mostrare la massima concretezza. Un programma intensivo è stato messo a punto per permettere alla squadra di accumulare rapidamente chilometri nelle gambe e raggiungere una condizione fisica ottimale.

Le doppie sedute sono diventate una costante sin dall’inizio del raduno pre-campionato. Lunedì ha segnato l’avvio di questo regime di allenamento serrato, proseguito poi martedì e oggi, mercoledì 9 luglio. E il ritmo non accenna a diminuire. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, la preparazione fisica continuerà con la stessa intensità anche nei prossimi giorni. Le doppie sessioni di allenamento sono infatti confermate per giovedì e venerdì, consolidando un approccio mirato a forgiare un Milan pronto a ogni sfida.

La programmazione prevede un leggero allentamento solo nella giornata di sabato, quando la squadra svolgerà un’unica sessione, concentrata nelle ore mattutine. Questa pausa parziale è strategica: permetterà ai giocatori di ricaricare le energie in vista degli impegni successivi. Dopo la sessione mattutina di sabato, i calciatori del Milan potranno godere di un giorno e mezzo di riposo, un momento cruciale per il recupero muscolare e mentale. La ripresa degli allenamenti è fissata per lunedì, quando il gruppo squadra si ritroverà nuovamente a Milanello per riprendere il duro lavoro.

L’insistenza di Allegri sulle doppie sedute non è casuale. Il tecnico è noto per la sua attenzione alla preparazione atletica, considerata la base per affrontare una stagione calcistica lunga e impegnativa. L’obiettivo è costruire una squadra solida, capace di mantenere un alto livello di performance per tutti i 90 minuti di gioco e oltre. La concretezza invocata da Allegri si traduce anche in una mentalità vincente, che si forma sul campo di allenamento attraverso il sacrificio e l’impegno costante. I tifosi rossoneri attendono con ansia di vedere i frutti di questo intenso lavoro quando il campionato riprenderà. La speranza è che questo metodo Allegri porti il Milan a raggiungere traguardi importanti nella prossima Serie A e nelle competizioni europee.