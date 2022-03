Allenamento Milan: procede la preparazione verso Cagliari

Il Milan ha sostenuto oggi un allenamento al mattino continuando a preparare la sfida di sabato sera contro il Cagliari

A Milanello raduno questa mattina a colazione per i rossoneri, scesi poi negli spogliatoi per iniziare l’allenamento odierno in preparazione di Cagliari-Milan, prossimo impegno di Serie A in programma sabato 19 marzo alle 20.45.

REPORT

Squadra in campo, dopo l’attivazione muscolare in palestra, per iniziare l’allenamento con alcuni torelli a tema seguiti da una serie di esercitazioni tecniche e sul possesso, eseguite con l’ausilio delle porte piccole. Terminata la prima parte della seduta, la squadra si è divisa in due gruppi: gli undici partenti della partita con l’Empoli si sono spostati sul campo ribassato, dove hanno effettuato lavoro aerobico; il resto della rosa ha disputato una partita di allenamento (due tempi di 15 minuti) a ranghi misti con alcuni ragazzi della formazione Primavera.

MERCOLEDÌ 16 MARZO

Il programma di domani prevede un allenamento al mattino.