Allenamento Milan: le immagini da Milanello

Squadra in campo questa mattina a Milanello dopo il 2-0 sul Genoa, inizia la preparazione in vista del derby di Coppa Italia

Sole e caldo per l’allenamento di questa mattina a Milanello, dove la squadra si è presentata per colazione prima di scendere negli spogliatoi. Iniziata quindi la preparazione in vista del prossimo impegno, che vedrà il Milan affrontare l’Inter nel ritorno della Semifinale di Coppa Italia martedì 19 alle ore 21.00.

Rossoneri refocusing on the Coppa Italia semis 💪 Subito in campo in vista del Derby di Coppa 🔴⚫️#InterMilan #CoppaItaliaFrecciarossa #SempreMilan @BitMEX pic.twitter.com/LwrNkfqijR — AC Milan (@acmilan) April 16, 2022

Il club rossonero ha postato le foto dell’allenamento sui social