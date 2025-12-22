Allenamento Milan, i ragazzi di Allegri si preparano alla sfida col Verona: arrivano notizie positive su Leao

Allenamento Milan, i rossoneri si preparano a tornare in campo contro il Verona. Intanto arrivano nuovi aggiornamenti su Leao

Il Milan ha ufficialmente ripreso gli allenamenti nel pomeriggio a Milanello per iniziare la preparazione in vista della sfida casalinga di domenica contro l’Hellas Verona. Dopo la breve parentesi in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana, il tecnico Massimiliano Allegri ha concesso ai suoi calciatori un weekend di riposo prima di tornare a faticare sul campo di Carnago.

Allenamento Milan, Leao ha lavorato con il gruppo

Le notizie più confortanti per lo staff tecnico arrivano dalle condizioni di Rafael Leao e Cheveyo Balentien, che hanno svolto l’intera seduta con il resto dei compagni. Il loro pieno recupero permette ad Allegri di avere nuovamente a disposizione due pedine fondamentali per il reparto offensivo già per la prossima gara di campionato. Discorso diverso invece per Matteo Gabbia, che prosegue nel suo percorso di lavoro personalizzato per superare definitivamente il trauma al ginocchio subito durante la trasferta contro il Sassuolo.

Il programma settimanale dei rossoneri sarà piuttosto intenso e non si fermerà nemmeno per le festività imminenti. La squadra sosterrà regolarmente gli allenamenti anche domani e mercoledì, giorno della Vigilia di Natale, per poi godersi un’unica giornata di pausa in occasione del 25 dicembre. La ripresa delle attività è già fissata per il pomeriggio del 26 dicembre, dando inizio alla volata finale verso la rifinitura e il calcio d’inizio previsto per l’ora di pranzo di domenica prossima a San Siro.