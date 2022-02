Allenamento Milan: il report della seduta di oggi a Milanello

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Allenamento Milan, il report ufficiale della seduta della squadra di Pioli a Milanello. Rossoneri in campo in vista dell’Udinese

Una bella giornata di sole ha accolto i rossoneri questa mattina a Milanello, dove la squadra si è ritrovata per colazione, prima di sostenere il penultimo allenamento in vista di Milan-Udinese, in programma venerdì 25 febbraio alle ore 18.45 a San Siro. Presenti per seguire il lavoro della squadra Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara.

REPORT

Dopo l’attivazione muscolare in palestra la squadra è scesa sul campo ribassato per proseguire il lavoro con alcuni torelli a tema e, successivamente, una serie di esercitazioni tecniche con le sagome. Il lavoro sul possesso ha preceduto la parte tattica dell’allenamento e la partitella su campo ridotto, che ha concluso la sessione odierna.