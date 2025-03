Allenamento Milan, torna Zlatan Ibrahimovic: lo svedese era assente da settimane. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Allo stadio Diego Armando Maradona andrà in scena la sfida valevole per la 30ª giornata di Serie A tra il Napoli e il Milan. Come di consueto i rossoneri hanno tenuto allenamento per preparare questa delicata partita.

Nella giornata di oggi, però, come riportato da Sky è tornato a farsi vedere Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese era assente a Milanello da ormai 3 settimane.