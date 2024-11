Allenamento Milan, il gesto di Fonseca non passa inosservato! Cosa ha fatto il tecnico

Allenamento Milan, bellissimo gesto di Paulo Fonseca nei confronti di Mike Maignan: concesso un giorno di riposo ulteriore

Maignan oggi non si è allenato con il Milan verso il big match contro la Juve in programma sabato dalle 18 a San Siro.

In base a quanto appreso da Milannews24, infatti, il portiere ha goduto di un giorno di riposo in più dopo le fatiche in Nations League con la Francia. Da domani, quindi, Maignan riprenderà ad allenarsi regolarmente con i compagni agli ordini di Fonseca.