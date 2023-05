Il Milan continua la sua preparazione verso la sfida di domenica sera contro la Juventus. Di seguito le immagini della sessione d’allenamento di oggi a Milanello.

Labouring to see the job home 👊🏠#JuveMilan #SempreMilan

Brought to you by @play_eFootball pic.twitter.com/rwh8pdKHsc

— AC Milan (@acmilan) May 25, 2023