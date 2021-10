Le rossonere al lavoro al Vismara per l’allenamento odierno per preparare la sfida di domenica tra Milan Femminile e Roma

Rossonere al lavoro. Le ragazze di Maurizio Ganz si sono allenate oggi al Vismara per preparare la sfida di domenica all’ora di pranzo tra Milan Femminile e Roma, gara valida per la sesta giornata di campionato. Le rossonere vogliono bissare il successo di Napoli, mentre le giallorosse hanno l’obbiettivo di riscattare la sconfitta in rimonta subita in casa contro la Juventus.

Il club rossonero ha pubblicato le foto dell’ allenamento sui propri canali social.