Allenamento Milan Femminile: Giuliani festeggia il ritorno in campo – FOTO

Il campionato è fermo per la sosta natalizia ma il Milan Femminile sta preparando i primi impegni del nuovo anno, tra questi la Supercoppa che vedrà impagnate oltre le rossonere la Roma, la Juventus e il Sassuolo.

Laura Giuliani è gia carica come mostrato sul proprio profilo social in una foto che la ritrae durante l’allenamento: «Finalmente in campo per gli ultimi allenamenti di questo 2021»