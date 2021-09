Allenamento Milan: ecco la seduta odierna

Allenamento Milan: i rossoneri sono tornati al lavoro, il giorno dopo la vittoria sullo Spezia per 2-1. Ecco il racconto della seduta

Il Milan è tornato subito a lavoro, dopo la vittoria contro Lo Spezia, in vista della sfida di Champions contro l’Atletico Madrid. Ovviamente, coloro che hanno disputato la sfida di ieri ha effettuato una seduta defaticante in palestra. Per chi non ha giocato, invece, partitella sulla metà campo insieme ai ragazzi della Primavera. All’allenamento erano presenti Maldini e Massara.