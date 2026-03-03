Connect with us

Allenamento Milan, oggi si torna a lavoro in vista del derby di campionato: le condizioni di Gabbia e Bartesaghi

Allenamento Milan, oggi la squadra di Allegri torna a lavoro in vista del derby di campionato: le ultime sulle condizioni di Gabbia e Bartesaghi

Dopo il prezioso successo ottenuto contro la Cremonese, il Milan di Massimiliano Allegri riprende oggi la preparazione in vista dell’attesissimo Derby della Madonnina. Dopo il giorno di riposo concesso dal tecnico livornese, la squadra si ritroverà nel pomeriggio al Centro Sportivo di Milanello per iniziare la marcia di avvicinamento alla sfida di domenica 8 marzo alle ore 20.45.

L’atmosfera è elettrica e la concentrazione è massima, poiché mancano solo cinque giorni a una delle partite più sentite della stagione. Allegri vuole mantenere alta la tensione, consapevole che la vittoria nell’ultimo turno ha dato morale, ma che il confronto con i nerazzurri di Cristian Chivu richiederà una prestazione perfetta sotto ogni punto di vista, sia fisico che mentale.

Allenamento Milan, infermeria e recuperi: il punto su Gabbia e Bartesaghi

Il focus della giornata sarà dedicato soprattutto al monitoraggio degli infortunati. Lo staff medico dovrà valutare con attenzione le condizioni di Davide Bartesaghi e, in particolare, quelle di Matteo Gabbia. Il difensore centrale ha mostrato grande attaccamento alla maglia presentandosi a Milanello anche durante il giorno di sosta per accelerare i tempi e lavorare sul proprio recupero personalizzato. L’obiettivo è chiaramente quello di consegnare ad Allegri la rosa più completa possibile per contrastare l’attacco dell’Inter.

