Allenamento Milan, oggi si torna a lavoro in vista della sfida contro il Pisa: il programma

Allenamento Milan, i rossoneri di Massimiliano Allegri tornano a lavoro dopo alcuni giorni di riposo: ecco il programma

Il Milan ha completato una sessione di scarico a Milanello mercoledì mattina, subito dopo l’impegno contro il Bologna. Per gestire al meglio le energie fisiche e mentali della squadra, il tecnico Massimiliano Allegri ha deciso di concedere ben tre giorni liberi ai suoi giocatori. Questa pausa prolungata ha permesso al gruppo di staccare la spina prima di tuffarsi nuovamente nel clima campionato, con la ripresa degli allenamenti fissata per questo pomeriggio.

L’obiettivo è preparare nei minimi dettagli la terza trasferta consecutiva, che vedrà i rossoneri impegnati sul campo del Pisa. La decisione di fermarsi è stata dettata anche da un calendario insolito: questo weekend, infatti, il Milan non scenderà in campo. La sfida casalinga di San Siro contro il Como è stata ufficialmente rinviata per lasciare spazio a un evento di caratura mondiale.

Allenamento Milan, il ritorno in campo e il recupero infrasettimanale

Lo stadio Giuseppe Meazza sarà infatti il cuore pulsante della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Data l’indisponibilità dell’impianto meneghino, la Lega ha dovuto rimodulare il calendario rossonero. «La partita che salta questo weekend, Milan-Como, verrà recuperata mercoledì 18 febbraio alle 20:45», garantendo così il regolare svolgimento della competizione nel più breve tempo possibile.

Il prossimo appuntamento ufficiale per la banda di Allegri è dunque fissato per venerdì 13 febbraio, quando il Milan sfiderà il Pisa lontano dalle mura amiche. Sarà un test fondamentale per mantenere il ritmo in classifica, prima di affrontare il turno infrasettimanale contro i lariani. I tifosi attendono di vedere se questa mini-vacanza avrà rigenerato i campioni rossoneri in vista del tour de force finale.