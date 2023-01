Il Lecce ha svolto oggi un allenamento mattutino in vista della sfida di campionato contro il Milan di sabato. Il report

Il lavoro della squadra, in vista della gara di sabato con il Milan, è proseguito questa mattina all’Acaya Golf Resort & SPA. Assente Pongracic, hanno svolto lavoro personalizzato Dermaku e Ceesay. Domani mattina è in programma la rifinitura al Via del Mare.