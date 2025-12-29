Allenamento Cagliari, i rossoblù si preparano in vista della sfida contro il Milan: recuperati due giocatori importanti

Allenamento Cagliari, Pisacane recupera due giocatori importanti in vista della sfida di campionato contro il Milan

La marcia d’avvicinamento del Cagliari alla sfida contro il Milan entra nel vivo. I rossoblù, reduci dalla sessione pomeridiana al CRAI Sport Center, si preparano ad accogliere la squadra di Massimiliano Allegri nell’anticipo della 18ª giornata di Serie A, in programma venerdì 2 gennaio alle 20.45. Una sfida delicata che apre il 2026 e per la quale il tecnico Fabio Pisacane sta iniziando a sciogliere i dubbi di formazione grazie ad alcune notizie positive provenienti dall’infermeria.

Allenamento Cagliari: sorrisi per la difesa

Secondo quanto comunicato dal report ufficiale del club sardo, la squadra ha svolto un lavoro misto tra tecnica e atletica. Dopo una prima parte dedicata alle esercitazioni tecniche sul campo, i ragazzi di Pisacane sono stati impegnati in sessioni di lavoro aerobico per mettere benzina nelle gambe in vista del forcing contro i rossoneri.

La notizia più importante per il Cagliari riguarda il rientro a pieno regime di due pilastri difensivi: Juan Rodríguez e Yerry Mina. Entrambi hanno svolto l’intera seduta regolarmente con il gruppo, confermando il loro totale recupero. Soprattutto la presenza di Mina sarà fondamentale per cercare di arginare la fisicità del Milan e del probabile partente Füllkrug o del dinamismo di Nkunku.

La situazione degli indisponibili

Non tutte le notizie sono però positive per i sardi. Se la difesa respira, l’attacco deve ancora fare i conti con qualche defezione: Zé Pedro, infatti, ha proseguito con un lavoro personalizzato, restando in dubbio per la convocazione di venerdì.

Il programma degli allenamenti non prevede soste: per domani, martedì 30 dicembre, è già stata fissata una nuova seduta mattutina per affinare ulteriormente la tattica anti-Milan. Pisacane punta sulla solidità difensiva e sul fattore campo per cercare di sgambettare la seconda forza del campionato.