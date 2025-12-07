 Allegri parla così delle condizioni di Pulisic in conferenza
Allegri annuncia la possibile assenza di Pulisic: ecco come sta l'attaccante rossonero

Allegri annuncia la possibile assenza di Pulisic: ecco come sta l'attaccante rossonero

Allegri ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino. Ecco un estratto delle sue parole

Intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia del match di campionato contro il Torino, Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha parlato così sulla sfida ai granata. Tanti i temi toccati: dalla condizione della squadra a quella dei singoli, fino agli errori da non fare durante la partita. Ecco, di seguito, un estratto delle sue parole.

Allegri parla così dell’infortunio di Gimenez e le condizioni di Pulisic

Sul bollettino medico: «Gimenez speriamo di averlo il più presto possibile, è un giocatore importante e numericamente ne abbiamo bisogno. Tecnicamente e numericamente. Pulisic stanotte ha avuto un attacco di febbre, vediamo se sarà a disposizione o meno. Athekame sta completando il recupero. Fofana speriamo di averlo già col Sassuolo. Tra domani e Sassuolo avremo una settimana molto importante, bisogna avere la testa giusta e giocare con umiltà, sapendo che portando a casa queste due partite è molto importante perché poi andremo a giocare la Supercoppa».

LA CONFERENZA COMPLETA DI ALLEGRI

