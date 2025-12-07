 Allegri e possibili cambiamenti tattici? Le sue parole
Allegri pensa a dei cambiamenti tattici? Le parole del tecnico rossonero in conferenza

Ibrahimovic Jr parla così dopo la vittoria del Milan Futuro. Le parole del giovane attaccante rossonero

Gozzini parla così del lavoro di Allegri e l'apporto degli attaccanti. Su Gimenez...

Allegri e la corsa scudetto: il tecnico catechizza la squadra in conferenza stampa. Parole precise

Oddo esulta: «Ottima partita e spirito giusto ma vi svelo tutti gli aspetti in cui dobbiamo migliorare»

Allegri pensa a dei cambiamenti tattici? Le parole del tecnico rossonero in conferenza

8 secondi ago

Allegri

Allegri ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino. Ecco un estratto delle sue parole

Intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia del match di campionato contro il Torino, Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha parlato così sulla sfida ai granata. Tanti i temi toccati: dalla condizione della squadra a quella dei singoli, fino agli errori da non fare durante la partita. Ecco, di seguito, un estratto delle sue parole.

Allegri sulla fase difensiva

Su possibili cambiamenti tattici: «Possiamo un po’ cambiare come caratteristiche. Quando troviamo situazioni come quella con la Lazio, devi essere bravo che se ti capitano tre occasioni devi fare gol. Quando hai 5-6 occasioni è quella la media, difficilmente hai più occasioni pulite. Con la Roma e in altre partite abbiamo avuto occasioni abbastanza pulite ed è lì che bisogna migliorare».

LA CONFERENZA COMPLETA DI ALLEGRI

