Allegri con il suo staff a Milanello: tra novità e vecchie conoscenze

Allegri ed il suo staff tecnico sono presenti oggi a Milanello, a riportarlo è La Gazzetta dello Sport

Massimiliano Allegri, l’allenatore toscano che ha riconquistato la panchina del Milan, inizia ufficialmente la sua nuova avventura a Milanello. Oggi, il suo staff tecnico sarà presente al centro sportivo rossonero per familiarizzare con l’ambiente e preparare la prossima stagione. Per molti di loro, si tratta di un vero e proprio ritorno a casa, un tuffo nel passato che evoca ricordi di successi e sfide affrontate insieme al tecnico livornese durante la sua precedente esperienza al timone del Diavolo.

La scelta di Allegri di circondarsi di collaboratori fidati e già a conoscenza delle dinamiche del Milan non è affatto casuale. In un contesto in cui la stabilità e la conoscenza reciproca sono fondamentali per un avvio rapido ed efficace, la presenza di volti noti rappresenta un valore aggiunto. Questo team di professionisti, che ha già lavorato fianco a fianco con l’ex tecnico della Juventus in passato, garantisce una coesione e una comprensione delle metodologie di lavoro che possono accelerare il processo di integrazione.

Tra i membri dello staff che oggi calcheranno nuovamente i campi di Milanello spiccano nomi di grande esperienza e professionalità. Marco Landucci, storico vice allenatore di Allegri, sarà il suo braccio destro, un punto di riferimento fondamentale per la gestione quotidiana del lavoro sul campo. La sua profonda conoscenza delle tattiche e la sua capacità di relazionarsi con i giocatori lo rendono una figura chiave.

Accanto a loro, Simone Folletti si occuperà della preparazione atletica, un ruolo cruciale per garantire la condizione fisica ottimale della squadra in vista di una stagione impegnativa. Aldo Dolcetti, collaboratore tecnico di lunga data, contribuirà con la sua esperienza e il suo occhio attento all’analisi tattica. Non mancheranno figure essenziali per il benessere dei giocatori, come Stefano Grani, il fisioterapista che si prenderà cura della salute atletica dei rossoneri. A completare il team, gli osservatori Emilio Doveri e Roberto Bosco, il cui compito sarà monitorare talenti e avversari, fornendo dati preziosi allo staff.

Questo raduno a Milanello segna l’inizio di una nuova era per il club meneghino. La familiarità dello staff con l’ambiente e le metodologie di Allegri promette un avvio di stagione sereno e focalizzato sugli obiettivi. La speranza è che questa solida base possa contribuire a riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo.