Allegri: «Scudetto? Con tutto il rispetto per il Milan...»

Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, ha parlato a Dazn dopo la sfida contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni

VINCE LO SCUDETTO MIGLIOR ATTACCO O MIGLIOR DIFESA – «In testa c’è il miglior attacco e la seconda miglior difesa. L’unica volta che non ha vinto la miglior difesa è stata l’annata con Sarri. Chi lo vince? L’ho detto a settembre, per me lo vince l’Inter, con tutto il rispetto per il Milan e il Napoli. In questo momento sono più forti di noi perché abbiamo perso troppi punti all’andata».