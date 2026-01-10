Allegri e il dilemma tattico: rivoluzione possibile ma c’è un dubbio che va sciolto. Ecco quale

Allegri starebbe pensando di ritornare alla difesa a 4 ma c’è da risolvere il tema legato alla posizione di Alexis Saelemaekers

Il pareggio contro il Genoa ha scoperchiato un tema tattico che agiterà le notti di Massimiliano Allegri in questo inizio di 2026. Come sottolineato da Sport Mediaset, il passaggio forzato al 4-3-3 nell’ultima mezz’ora del match ha mostrato un Milan decisamente più pericoloso, ma ha acceso un riflettore sul “buco” a destra.

Allegri e il 4-3-3: la formula per esaltare il tridente

Il ritorno alla difesa a quattro ha permesso di schierare contemporaneamente i “tre tenori”, ciascuno nella propria zona di comfort:

Niclas Füllkrug: Da centravanti puro, il tedesco sa dare battaglia ai centrali avversari, liberando spazi preziosi.

Da centravanti puro, il tedesco sa dare battaglia ai centrali avversari, liberando spazi preziosi. Rafael Leão: Riportato sull’out sinistro, ritrova la possibilità di puntare l’uomo in campo aperto, situazione in cui resta immarcabile.

Riportato sull’out sinistro, ritrova la possibilità di puntare l’uomo in campo aperto, situazione in cui resta immarcabile. Christian Pulisic: Da esterno destro d’attacco (o trequartista mobile), l’americano garantisce quella qualità di palleggio e inserimento a cui Allegri non può rinunciare.

Il dilemma Saelemaekers e il fattore Athekame

Il vero nodo del 4-3-3 è la copertura della fascia destra difensiva. Rinunciare al 3-5-2 significa dover scegliere tra:

Arretrare Saelemaekers: Il belga è l’equilibratore della squadra, ma abbassarlo di 30 metri nel ruolo di terzino ne limiterebbe l’impatto nella costruzione della manovra, dove si è rivelato fondamentale in questa stagione. Lanciare Athekame: Il giovane svizzero classe 2004, prelevato dallo Young Boys, è un terzino di spinta moderno ma ancora acerbo nella fase difensiva “pura” richiesta da Allegri. L’adattato Tomori: Una soluzione d’emergenza già vista, ma che toglierebbe velocità e centimetri al centro della difesa.

Verso Firenze: 3-5-2 o rivoluzione?

Nonostante i segnali positivi del 4-3-3, Allegri sembra intenzionato a confermare il 3-5-2 per la trasferta di domenica contro la Fiorentina. Le condizioni non ottimali di Leão e Pulisic (fastidi muscolari) e la squalifica di Tomori suggeriscono prudenza, con il rilancio di Nkunku che potrebbe agire da collante tra i reparti.