Allegri ridisegna il centrocampo per l’Atalanta: Fofana in regia e il ritorno di Loftus-Cheek

Il tecnico rossonero studia una mediana più fisica per sopperire all’assenza di Modric e invertire la rotta dopo la brutta prestazione contro il Sassuolo

Domenica sera il Milan è atteso da un impegno cruciale a San Siro contro l’Atalanta, una sfida che potrebbe decidere gran parte della corsa Champions. Dopo l’opaca prova di Reggio Emilia, Max Allegri sembra intenzionato a rimescolare le carte, partendo proprio dal cuore della squadra. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il reparto mediano subirà un restyling tattico volto a garantire maggiore equilibrio e forza d’urto.

Fofana davanti alla difesa per dare equilibrio

Con Luka Modric ancora ai box, il vuoto in cabina di regia è il problema principale da risolvere. L’idea che sta prendendo quota nelle ultime ore è lo spostamento di Youssouf Fofana nel ruolo di perno centrale davanti alla difesa. Nonostante il francese sia stato spesso impiegato come mezzala di rottura, Allegri è convinto che i suoi muscoli possano fare da schermo protettivo per i tre difensori, permettendo alla squadra di non spaccarsi in due contro le ripartenze veloci dei bergamaschi.

La fisicità di Loftus-Cheek e la certezza Rabiot

L’arretramento di Fofana libererebbe un posto sulla fascia destra del centrocampo, che dovrebbe essere occupato da Ruben Loftus-Cheek. L’inglese, che ha dimostrato di poter essere devastante con le sue progressioni palla al piede, è visto come l’uomo giusto per scardinare il sistema di marcatura a uomo di Gasperini. A completare il terzetto non ci sono dubbi: ci sarà l’inamovibile Adrien Rabiot, leader tecnico e carismatico a cui Allegri non rinuncia mai nei momenti di massima pressione. Questo nuovo assetto punterà meno sulla qualità del palleggio e molto più sulla densità atletica per cercare di vincere i duelli a metà campo.