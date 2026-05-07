Corsa Champions, inizia volata finale: Milan e Juventus difendono il piazzamento. Il calendario a confronto

A tre giornate dal termine, rossoneri e bianconeri occupano le posizioni utili per l’Europa, ma Roma e Como restano in scia per il sorpasso

Il campionato di Serie A entra nella sua fase caldissima. Con lo scudetto già cucito sulle maglie dell’Inter e il Napoli saldo al secondo posto, l’attenzione si sposta interamente sulla lotta per la Champions League. Sono rimasti solo due slot disponibili per quattro pretendenti che, in soli 270 minuti, si giocheranno il prestigio e i ricavi della massima competizione europea. Al momento, il Milan di Massimiliano Allegri e la Juventus occupano la terza e quarta posizione, ma il margine di errore è ridottissimo.

La classifica attuale, alla vigilia della 36ª giornata, vede i rossoneri a quota 67 punti, seguiti dai bianconeri a 65. Appena fuori dalla zona qualificazione ruggisce la Roma con 64 punti, mentre il Como chiude il quartetto a quota 62. Ogni passo falso da qui alla fine della stagione potrebbe rimescolare completamente le gerarchie di un’annata vissuta costantemente sul filo del rasoio.

Corsa Champions, i numeri del Milan e della Juventus: l’analisi di Telelombardia

Secondo le statistiche riportate dalla redazione di Telelombardia, il Milan si presenta a questo rush finale con 48 gol fatti e 29 subiti, vantando una delle migliori difese del torneo ma pagando una certa sterilità offensiva, come confermato dal recente stop contro il Sassuolo. La Juventus, invece, insegue con 58 reti all’attivo e 30 al passivo, dimostrando una maggiore capacità realizzativa a fronte di una solidità difensiva leggermente inferiore rispetto a quella dei rossoneri.

Nelle ultime tre sfide, il calendario metterà a dura prova i nervi delle contendenti. Il Milan dovrà affrontare in serie Atalanta, Genoa e Cagliari, cercando di blindare quel terzo posto che garantirebbe la certezza del palcoscenico europeo più importante. La Juventus, dal canto suo, è attesa dai confronti con Lecce, Fiorentina e dalla gara conclusiva del 24 maggio. La pressione di Roma e Como obbliga entrambe a non sbagliare: un solo passo falso potrebbe trasformare il sogno Champions in un’amara delusione proprio sul traguardo.