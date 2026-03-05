Allegri Real: il tecnico fa due richieste a Florentino! Vuole portarsi via due giocatori del Milan

Allegri Real, Tuttosport questa mattina rilancia! Il tecnico avrebbe fatto due richieste specifiche a Florentino Perez per dare il proprio ok

Il calciomercato internazionale si accende con un’indiscrezione che, se confermata, rappresenterebbe uno dei movimenti più significativi della prossima estate. Il Real Madrid, club più titolato al mondo e sempre alla ricerca di profili di alto spessore tecnico, avrebbe messo nel mirino Massimiliano Allegri per la propria panchina. Il tecnico livornese, attualmente impegnato nel riportare il Milan ai vertici del calcio europeo, è da anni un vecchio pallino del presidente Florentino Pérez.

La stima di Pérez e il terzo assalto

Non è un segreto che il numero uno della “Casa Blanca”, l’uomo che ha costruito l’era dei Galacticos, nutra una profonda ammirazione per il pragmatismo e la capacità gestionale di Allegri. Dopo i tentativi andati a vuoto nel 2019 e nel 2021, Pérez sembra intenzionato a tentare il terzo assalto per portare il “Conte Max” al Santiago Bernabéu, ritenendolo il profilo ideale per gestire uno spogliatoio ricco di stelle ma bisognoso di equilibrio tattico.

Le condizioni di Allegri: Modric e Rabiot

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il mister toscano non avrebbe chiuso la porta alla proposta spagnola, ma avrebbe già avanzato delle richieste specifiche per dare il suo definitivo “okay”.

In primo luogo, Allegri avrebbe chiesto la permanenza di Luka Modric in una veste inedita. Il fuoriclasse croato, leggenda vivente del centrocampo madrileno e Pallone d’Oro nel 2018, è considerato dal tecnico una figura chiave non solo per la sua visione di gioco, ma come futuro collaboratore tecnico all’interno dello staff. L’idea sarebbe quella di una transizione graduale dal campo alla panchina, permettendo a Modric di fare da ponte tra l’allenatore e il gruppo.

Sul fronte del mercato in entrata, la richiesta prioritaria riguarderebbe invece Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, attualmente in forza al Milan proprio sotto la guida di Allegri e noto per le sue doti fisiche unite a un’eleganza fuori dal comune, è considerato l’equilibratore perfetto per la mediana delle Merengues.

Uno scenario in evoluzione

Se l’affare dovesse andare in porto, si chiuderebbe un cerchio aperto anni fa. Per Allegri si tratterebbe della prima esperienza all’estero, una sfida stimolante in uno dei contesti più prestigiosi del panorama mondiale. Resta da capire come reagirà la dirigenza rossonera di fronte a un possibile addio del proprio tecnico, legato da un contratto fino al 2027.

LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SUL MILAN