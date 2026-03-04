Allegri Real, Milan stai attento: Florentino ci proverà ancora! La notizia sul tecnico toscano

Allegri Real, per Florentino Perez rappresenta un vero e proprio pallino, potrebbe esserci un terzo tentativo dei Blancos

Clamorosa indiscrezione riportata questa mattina dal Corriere dello Sport: il Real Madrid sarebbe pronto a sferrare un nuovo assalto a Massimiliano Allegri, blindato al Milan da un contratto fino al 30 giugno 2027. In casa Blancos non è una novità, infatti già due volte in passato avevano provato ad ingaggiare il tecnico toscano.

Allegri è un pallino di Florentino Perez

Il presidente madridista Florentino Pérez è alla ricerca di un profilo di grande esperienza internazionale. Dopo aver sbagliato le scelte tecniche per il post-Carlo Ancelotti, affidando la panchina prima a Xabi Alonso e successivamente ad Álvaro Arbeloa, la parola d’ordine a Madrid è “usato sicuro”.

Allegri rappresenta il candidato ideale, affiancato nella lista dei desideri solo da Jürgen Klopp, il quale però è attualmente blindato nel suo ruolo di coordinatore calcistico per il gruppo Red Bull. I precedenti tra Allegri e il Real risalgono al 2019 (dopo il primo storico ciclo alla Juventus) e al 2021, quando l’accordo per un ricco triennale da 8,5 milioni a stagione saltò a un passo dalla firma per via di un decisivo incontro con Andrea Agnelli.

Il futuro è veramente in bilico?

Max Allegri non ha mai messo in dubbio con le sue dichiarazioni il futuro. Certo è che se il Real Madrid decidesse di fare sul serio potrebbe essere rimesso tutto in discussione.

