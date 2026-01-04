News
Allegri e il piano scudetto: prossimi 18 giorni decisivi! E quell’incrocio con Inter e Napoli…
Allegri, nonostante le parole di circostanza, punta decisamente allo scudetto: prossimi 18 giorni decisivi per la fuga
Il programma dei rossoneri da qui a fine gennaio è serratissimo e richiederà una gestione chirurgica delle energie da parte di Massimiliano Allegri. Il Milan affronterà cinque partite in poco più di due settimane, suddivise tra le mura amiche di San Siro (due match) e tre insidiose trasferte.
Il percorso inizierà giovedì sera contro il Genoa, per poi proseguire con la delicata trasferta di Firenze. In questo lasso di tempo, il tecnico livornese conta di recuperare a pieno regime elementi chiave come Christopher Nkunku, ancora alle prese con terapie per un pestone, e di consolidare l’inserimento di Niclas Füllkrug nel nuovo scacchiere tattico.
Il fattore Champions: il vantaggio del Milan
Il vero asso nella manica del Milan, tuttavia, risiede nel calendario delle dirette concorrenti. Mentre i rossoneri potranno concentrarsi esclusivamente sul campionato, Inter e Napoli saranno distratte dalle gare di Champions League:
- Scontri diretti: Nerazzurri e partenopei dovranno affrontarsi tra loro proprio in questo mese, togliendosi punti a vicenda.
- Energie disperse: L’impegno europeo prosciugherà forze fisiche e mentali ai rivali, offrendo al Milan la chance di tentare l’allungo decisivo sfruttando la maggiore freschezza atletica dei vari Modrić e Rabiot.