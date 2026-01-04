News
Nkunku e la missione recupero: c’è quella gara nel mirino, Allegri incrocia le dita e allontana le sirene di mercato
Nkunku, indisponibile venerdì contro il Cagliari per un problema alla caviglia, punta alla convocazione per la sfida di giovedì contro il Genoa
Nonostante il primato in classifica appena conquistato alla Unipol Domus, il Milan di Massimiliano Allegri ha un chiodo fisso: recuperare la migliore versione di Christopher Nkunku. L’attaccante francese, grande protagonista della vittoria contro l’Hellas Verona con una doppietta d’autore, è stato costretto a saltare la trasferta di Cagliari a causa di un doloroso pestone rimediato proprio contro i veneti.
Nkunku, il bollettino medico: tra fisioterapia e campo
Secondo quanto riferito stamane da La Gazzetta dello Sport, il percorso di recupero del numero 11 rossonero prosegue senza soste a Milanello:
- Terapie mirate: L’ematoma causato dal pestone non è ancora del tutto riassorbito. Per questo motivo, Nkunku si sta sottoponendo a costanti sedute di fisioterapia per ridurre il gonfiore e il dolore.
- Lavoro personalizzato: Mentre i compagni reduci dalla sfida in Sardegna hanno svolto ieri una seduta di scarico, Christopher continua a lavorare a parte. Il suo programma prevede un aumento graduale dei carichi nei prossimi due giorni.
- L’obiettivo è il Genoa: Allegri spera di riaverlo in gruppo tra lunedì e martedì. L’obiettivo minimo è la convocazione per la sfida di giovedì 8 gennaio alle 20:45, quando il Milan ospiterà il Genoa a San Siro per difendere il primato.
Tra campo e sirene di mercato
Il rientro di Nkunku è fondamentale non solo per le rotazioni di Allegri ma anche per placare le voci di mercato. Nonostante il forte pressing del Fenerbahçe, il DS Igli Tare ha ribadito la centralità del francese nel progetto, a patto che le condizioni fisiche gli permettano di trovare quella continuità finora mancata.