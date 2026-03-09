Connect with us

Allegri a TL: «Nessun miracolo da parte mia, è merito dei ragazzi. Questo il prossimo obiettivo»

5 ore ago

Allegri

Allegri ha commentato la vittoria contro l’Inter anche ai microfoni di TeleLombardia: le dichiarazioni del tecnico livornese

Al termine di un Derby vinto di misura, Massimiliano Allegri ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni di TeleLombardia. Il tecnico rossonero ha elogiato la maturità tattica dei suoi ragazzi, capaci di soffrire e colpire al momento giusto:

PAROLE – «No, no: non parliamo di miracoli. Parliamo di partite di calcio e dei ragazzi che volevano la vittoria. Ultimamente abbiamo fatto male in casa, con solo un punto in due partite. Abbiamo raggiunto i 60 punti e ora dobbiamo fare uno step ulteriore perché non bastano per entrare in Champions. Giustamente diranno così ma credo che l’Inter rimane la netta favorita per lo Scudetto: è una squadra forte e per batterla devi fare delle prestazioni importanti come i ragazzi hanno fatto stasera.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

Estupinan? Niente. È un ragazzo serio, un buon giocatore che si è sempre fatto trovare pronto. Ha passato momenti difficili perché stava fuori e ha trovato un competitor in Bartesaghi che sta facendo molto bene. Però quando è sceso in campo ha sempre risposto con il massimo impegno, così come fanno tutti».

