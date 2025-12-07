 Allegri parla così delle prestazioni di Nkunku: le parole
Allegri giudica così le prestazioni di Nkunku. Il suo investimento e le difficoltà: le parole del tecnico rossonero

Allegri e la mancanza dei gol... dai centrocampisti. Le parole del tecnico rossonero su Loftus-Cheek e non solo

Allegri annuncia la possibile assenza di Pulisic: ecco come sta l'attaccante rossonero

Paganin è convinto: al Milan manca ancora qualcosa. Le sue parole sulla gestione di Modric

Allegri ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino. Ecco un estratto delle sue parole

Intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia del match di campionato contro il Torino, Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha parlato così sulla sfida ai granata. Tanti i temi toccati: dalla condizione della squadra a quella dei singoli, fino agli errori da non fare durante la partita. Ecco, di seguito, un estratto delle sue parole.

Allegri parla così delle prestazioni di Nkunku

Sulle prestazioni di Nkunku: «Lasciamo perdere l’investimento, parlo del giocatore che ha qualità tecniche straordinarie. È arrivato dopo. Contro la Lazio a San Siro ha fatto una buona partita. Anche lui si deve convincere che deve essere determinante. Le qualità tecniche, basta vedere come stoppa o passa, nessuno può discuterle. Abbiamo bisogno di ragazzi che siano convinti in quello che fanno per arrivare all’obiettivo di squadra. Sono contento di Nkunku e sono convinto che possa fare bene, magari domani può fare gol».

LA CONFERENZA COMPLETA DI ALLEGRI

