Allegri infuriato sul 3-0 tra Milan e Verona: cos’è successo? Lo spiega così Gozzini

Allegri si infuria sul punteggio di 3-0 tra Milan e Verona: Gozzini spiega così il motivo

Il Milan vince, convince e segna tre gol, ma per Massimiliano Allegri la sofferenza non finisce mai. Come riportato da Alessandra Gozzini su La Gazzetta dello Sport, il tecnico rossonero ha vissuto la sfida contro il Verona con un’agitazione fuori dal comune, quasi ignorando il rassicurante punteggio sul tabellone. Una partita nella partita, fatta di urla, confronti accesi con lo staff e un’insaziabile ricerca della perfezione difensiva.

L’episodio simbolo della serata è avvenuto sul dischetto: Allegri ha scelto di girare le spalle al campo al momento del rigore di Nkunku, quasi a non voler guardare l’esito di una giocata che pure avrebbe messo in ghiaccio il match. Non sono mancati i richiami forti, come quello “vibrante” a Bartesaghi, colpevole di un errore tecnico su un cambio di gioco, a dimostrazione che per il Mister ogni dettaglio conta, indipendentemente dal cronometro o dal risultato.

Allegri, leader e “insaziabile”: il rapporto con il gruppo

Oltre ai rimproveri, la cronaca della Gozzini evidenzia il lato umano e carismatico di Allegri: la stretta di mano d’intesa con Modric al momento del cambio, gli abbracci a Tomori e Loftus-Cheek e l’incoraggiamento costante per i nuovi volti come Ricci e Jashari. Un mix di bastone e carota volto a mantenere altissima la tensione in un gruppo che, secondo il tecnico, rischiava di rilassarsi troppo.

Nel post-partita, Allegri ha spiegato chiaramente l’origine del suo nervosismo: «Il rischio sul 3-0 è di prendere gol e non è mai bello. Potevamo subire qualche cross di meno se avessimo fatto un possesso dinamico e non statico». Dopo le recenti critiche a una fase difensiva definita dallo stesso allenatore come “ballerina”, lo show in panchina è servito a ribadire un concetto chiaro: per tornare a sognare in grande, il Milan non può concedersi cali di concentrazione, nemmeno a partita virtualmente chiusa.