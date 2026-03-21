Allegri Milan, sfida al tabù delle “piccole”: a San Siro arriva il Torino

Allegri Milan, il tecnico livornese deve invertire la rotta contro le squadre della parte destra della classifica per evitare nuovi passi falsi casalinghi

Questo pomeriggio a San Siro va in scena una sfida delicatissima tra i padroni di casa e il Torino guidato da Roberto D’Aversa. Per i rossoneri, la partita rappresenta molto più di un semplice turno di campionato: è l’occasione per sfatare un tabù statistico che sta pesantemente condizionando la stagione.

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, la compagine meneghina ha mostrato una preoccupante fragilità proprio negli scontri sulla carta più agevoli. I dati parlano chiaro: il Diavolo ha perso una quantità industriale di punti contro le formazioni che occupano le posizioni tra l’undicesimo e il ventesimo posto. Tra le mura amiche, squadre come Cremonese e Parma hanno addirittura “banchettato” portando via l’intera posta in palio, mentre Pisa e Genoa sono riuscite a strappare un pareggio prezioso.

Analisi di un rendimento paradossale

Il paradosso tattico della gestione guidata da Massimiliano Allegri, tecnico toscano che predilige solitamente il pragmatismo e la solidità difensiva, emerge nel confronto delle medie punti. In casa, contro le cosiddette “piccole”, la media è di appena 1,57 (ovvero 11 punti conquistati su 21 a disposizione), un dato decisamente inferiore rispetto al 2,43 ottenuto contro le prime dieci della classe (17 su 21).

Per i rossoneri, vincere oggi significherebbe dimostrare una nuova maturità psicologica. Allegri dovrà trasmettere la giusta cattiveria agonistica ai suoi uomini per evitare che i granata possano approfittare di cali di tensione, come già accaduto nei precedenti passi falsi stagionali a San Siro. La missione è chiara: blindare la difesa e ritrovare il cinismo necessario per non sprecare altro terreno prezioso.

QUOTE MILAN-TORINO – Il Milan cerca la vittoria per mantenere ancora viva la corsa scudetto, mentre in casa granata si cerca continuità dopo la vittoria contro il Parma.

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