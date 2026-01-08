Allegri nella storia rossonera: contro il Genoa raggiunge le 200 panchine alla guida del Milan

Allegri taglia un traguardo prestigioso con il Milan nel match di campionato contro il Genoa a San Siro

La serata di San Siro contro il Genoa non rappresenta solo un passaggio cruciale per la classifica, ma segna un momento celebrativo per la carriera di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, infatti, raggiungerà stasera la storica quota di 200 panchine alla guida del Milan, considerando tutte le competizioni ufficiali. Un numero che lo proietta definitivamente nell’Olimpo dei grandi allenatori rossoneri, testimoniando un legame con il club che ha radici profonde e vincenti.

Il percorso di Allegri sulla panchina del Diavolo è iniziato oltre quindici anni fa. La prima volta in assoluto risale infatti al 29 agosto 2010, in una serata che lasciò subito presagire un ciclo importante. In quell’occasione, il Milan ospitò il Lecce per la prima giornata di campionato, travolgendo i pugliesi con un netto 4-0 che entusiasmò il pubblico rossonero e diede il via alla corsa verso lo Scudetto conquistato poi a fine stagione.

Allegri, dallo show con il Lecce al presente: un’evoluzione continua

Da quel debutto trionfale a oggi, il calcio è cambiato radicalmente, ma la capacità di Allegri di gestire i momenti della partita è rimasta un marchio di fabbrica. Tra successi memorabili, sfide europee e momenti di transizione, le 200 presenze in panchina raccontano una storia di resilienza e adattamento tattico. Il tecnico ha saputo guidare campioni di epoche diverse, mantenendo sempre un focus pragmatico orientato al risultato finale.

Oggi, contro il Genoa, l’obiettivo è onorare questo traguardo con una vittoria che darebbe ulteriore lustro a una carriera già ricca di soddisfazioni. La società e i tifosi si stringono attorno al proprio allenatore, augurandosi che questa cifra tonda sia solo una tappa di un percorso ancora lungo e ricco di nuovi trofei da bacheca.