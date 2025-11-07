Allegri Milan, ipotesi scudetto concreta per questa squadra? Il tecnico ha risposto in questo modo. Le ultimissime notizie

Massimiliano Allegri ha dribblato la domanda sulla definizione dell’obiettivo Scudetto, preferendo mantenere un approccio pragmatico e focalizzato sulla qualificazione in Champions League. Il tecnico del Milan ha chiarito che i due traguardi sono strettamente correlati, ma che la priorità imposta dal direttore sportivo Igli Tare resta l’Europa.

«Non so che parola servirebbe per lo Scudetto. So solo una cosa, che è collegato», ha affermato Allegri in conferenza stampa. La chiave di volta per sbloccare le ambizioni massime è la posizione in classifica a primavera: «Se a marzo siamo nelle prime quattro vuol dire che siamo lì attaccati. Poi quando vedremo dove saremo a marzo a quel punto lì avremo le nostre chance di giocarci le nostre possibilità di entrare nelle prime quattro o fare di più».

L’obiettivo primario resta inequivocabile: «L’obiettivo chiaro è entrare nelle prime quattro, ma non deve essere limitativo». Allegri ha sottolineato che essere al Milan impone di puntare sempre al massimo, ma ha evidenziato l’importanza vitale della qualificazione in Champions League sotto molteplici aspetti.

«Riportare il Milan in Champions credo che sia già un risultato importante, sia a livello economico per la società, vedete i fatturati delle altre squadre in Europa, sia in termini tecnici perché giocare la Champions è una cosa meravigliosa», ha concluso Allegri. L’imperativo, quindi, è non fallire l’obiettivo minimo: «Ecco perché non dobbiamo perdere l’obiettivo di entrare nei primi quattro posti: dovremo arrivare a marzo nelle migliori condizioni».