Connect with us

HANNO DETTO

Conferenza stampa Allegri: il tecnico presenta la sfida di domani contro il Parma

HANNO DETTO

Calciomercato Milan, Moretto frena: «Non c'è ancora la riunione in vista di gennaio». Decisioni su ruoli e nomi non definite

HANNO DETTO

Saelemaekers Milan, il belga ha messo in risalto questa qualità della squadra: le sue parole non sono passate inosservate

HANNO DETTO

Saelemaekers Milan, le parole del belga sul suo ruolo: «Posso attaccare e difendere, all'inizio della mia carriera...»

HANNO DETTO

Parma Milan, Saelemaekers non le manda a dire: «Tutte le squadre vogliono fare bene contro di noi, mi aspetto che...»

HANNO DETTO

Conferenza stampa Allegri: il tecnico presenta la sfida di domani contro il Parma

Milan news 24

Published

27 secondi ago

on

By

Allegri

Conferenza stampa Allegri: il tecnico livornese presenta da Milanello la sfida di domani sera al Tardini contro il Parma: le dichiarazioni

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, presenta in conferenza stampa la sfida di domani sera a San Siro contro il Parma. Milannews24 seguirà la diretta LIVE dell’evento a partire dalle ore 11.30.

«».

«».

«».

«».

«».

«».

«».

«».

«».

«».

«».

«».

«».

«».

«».

«».

«».

«».

«».

«».

«».

«».

«».

«».

«».

«».

«».

«».

«».

«».

«».

«».

«».

«».

«».

«».

«».

«».

«».

«».

«».

«».

«».

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.