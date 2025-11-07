HANNO DETTO
Conferenza stampa Allegri: il tecnico presenta la sfida di domani contro il Parma
Conferenza stampa Allegri: il tecnico livornese presenta da Milanello la sfida di domani sera al Tardini contro il Parma: le dichiarazioni
Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, presenta in conferenza stampa la sfida di domani sera a San Siro contro il Parma. Milannews24 seguirà la diretta LIVE dell’evento a partire dalle ore 11.30.
«».
«».
«».
«».
«».
«».
«».
«».
«».
«».
«».
«».
«».
«».
«».
«».
«».
«».
«».
«».
«».
«».
«».
«».
«».
«».
«».
«».
«».
«».
«».
«».
«».
«».
«».
«».
«».
«».
«».
«».
«».
«».
«».