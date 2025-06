Allegri Milan, mare e relax per il tecnico in Sardegna: da luglio si farà poi sul serio per riportare i rossoneri in alto. Le ultimissime

Massimiliano Allegri, il cui ritorno sulla panchina del Milan ha acceso l’entusiasmo dei tifosi, ha già iniziato a lavorare intensamente per delineare il futuro rossonero. Negli ultimi giorni, il tecnico è stato avvistato diverse volte a Casa Milan, la sede del club, dove ha avuto numerosi incontri con la dirigenza. In particolare, Allegri ha lavorato a stretto contatto con Igli Tare, con cui sta definendo le linee guida per il calciomercato estivo.

Queste sessioni di lavoro sono cruciali per stabilire gli obiettivi primari e le strategie per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Allegri sta dettando le sue preferenze e le necessità tattiche, mentre Tare, con la sua esperienza nel ruolo di direttore sportivo, sta traducendo queste indicazioni in nomi e trattative concrete. La sinergia tra i due è fondamentale per costruire una squadra competitiva che rispecchi la visione del tecnico.

Oltre agli impegni in sede, Allegri si è recato anche a Milanello, il centro sportivo rossonero, per un primo incontro con il suo staff tecnico. Questo momento è stato importante per iniziare a cementare il gruppo di lavoro, definire i ruoli e pianificare la preparazione in vista del ritiro pre-campionato. La familiarità di Allegri con l’ambiente e la professionalità del suo team sono elementi chiave per un avvio rapido ed efficace.

Tuttavia, dopo questa intensa fase iniziale, l’allenatore si sta concedendo un meritato periodo di riposo. In queste ore, come riportato da SportMediaset, Allegri si sta godendo un po’ di relax al mare in Sardegna. Un momento per ricaricare le energie prima di tuffarsi a pieno regime nella nuova avventura milanista, che si preannuncia ricca di sfide e ambizioni.

La combinazione di un lavoro già avviato e un meritato riposo mostra la professionalità di Allegri nel gestire le diverse fasi che precedono l’inizio ufficiale della stagione.