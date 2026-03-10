Allegri convince sempre di più Cardinale: i dettagli sull’opzione per il rinnovo e un futuro da programmare

Allegri sempre più al centro del progetto di Gerry Cardinale: il tecnico rossonero va per il rinnovo e spunta una clausola

Il Milan ha deciso: il futuro ha il volto di Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese, scelto per restituire stabilità e mentalità vincente a un gruppo reduce da annate altalenanti, ha incassato la fiducia totale della società. La vittoria contro l’Inter non è stata solo un successo di prestigio, ma l’atto formale che ha consolidato la posizione del tecnico. «La vittoria nel derby ha rafforzato ulteriormente questa linea e ha consolidato la fiducia della proprietà nel lavoro svolto fin qui dall’ex tecnico della Juventus». Gerry Cardinale, ripartito per gli Stati Uniti dopo aver celebrato il successo negli spogliatoi, è convinto che il progetto RedBird sia finalmente entrato nella sua fase più solida.

Allegri, la forza del club: l’asse Furlani-Ibra-Tare

Il rilancio rossonero passa per una sinergia totale tra campo e scrivania. Cardinale ha espresso grande soddisfazione per l’operato dell’AD Giorgio Furlani, di Ibrahimovic e del DS Igli Tare, i quali hanno individuato in Allegri il profilo ideale per la rinascita. «Il tecnico toscano viene considerato il principale artefice della crescita della squadra sul piano della personalità, dell’atteggiamento e della convinzione nei momenti chiave». Allegri non è più solo un allenatore, ma un punto di riferimento centrale attorno a cui costruire l’intera area sportiva per le stagioni a venire.

Allegri, i dettagli del rinnovo e la clausola Champions

Il legame tra il Diavolo e il suo condottiero è destinato a prolungarsi. La società valuta il rinnovo del contratto fino al 2028 come un passaggio naturale per dare continuità al percorso iniziato in estate. «L’opzione scatterebbe con l’ingresso tra le prime quattro, ma il club avrebbe comunque la possibilità di confermarla anche al di là dei risultati strettamente formali». Sebbene lo Scudetto resti un sogno alimentato dalla crescita costante, la priorità assoluta resta la qualificazione alla prossima Champions League, traguardo considerato vitale per il consolidamento economico e tecnico del club.