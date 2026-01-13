Allegri Milan, caccia al record di Ancelotti: 18 gare di fila da imbattuto. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il nuovo corso del Milan sta riscrivendo la storia recente del club a colpi di risultati positivi e una solidità difensiva ritrovata. Secondo i dati statistici forniti da Opta (celebre fonte specializzata nell’analisi dei dati sportivi), i rossonerihanno raggiunto un traguardo che non si vedeva da oltre vent’anni, confermando la bontà del lavoro svolto dalla nuova dirigenza.

Un’imbattibilità da record per il Diavolo

Attualmente, il Milan è imbattuto da ben 18 gare consecutive in campionato, un filotto impressionante composto da 11 vittorie e 7 pareggi. Questo rendimento costante ha permesso alla squadra di consolidarsi nei piani altissimi della classifica. Per ritrovare una striscia positiva più lunga all’interno di un singolo campionato di Serie A, bisogna tornare indietro nel tempo fino al periodo compreso tra gennaio e maggio 2004. In quell’occasione, sulla panchina sedeva Carlo Ancelotti, maestro della gestione dei campioni e tecnico capace di alzare trofei in ogni angolo d’Europa, che riuscì a inanellare ben 19 risultati utili consecutivi.

La firma di Massimiliano Allegri e la strategia di Igli Tare

Il merito di questa striscia record va attribuito in gran parte a Massimiliano Allegri. Il nuovo allenatore del Milan, stratega livornese noto per il suo pragmatismo e per la capacità di leggere le partite in corso d’opera, è riuscito a trasmettere al gruppo una mentalità vincente, blindando la difesa e ottimizzando le risorse offensive. Allegri ha saputo compattare l’ambiente, rendendo il club meneghino una vera e propria macchina da punti difficile da scardinare per chiunque.

Dietro le quinte, un ruolo fondamentale è giocato da Igli Tare. Il nuovo Direttore Sportivo del Diavolo, dirigente albanese dal fiuto sopraffino e architetto di rose competitive attraverso acquisti mirati, ha saputo costruire in tempi record un organico funzionale alle idee del tecnico. La sinergia tra la visione tecnica di Allegri e l’esperienza sul mercato di Tare sta riportando i rossoneri a competere con i ritmi delle grandi leggende del passato.

Verso il sorpasso storico

Con il prossimo match di campionato, il Milan avrà l’opportunità di eguagliare il record di 19 partite di Ancelotti, puntando poi a superarlo definitivamente. I tifosi rossoneri sognano in grande, consapevoli che la solidità mostrata in campo è il frutto di un progetto serio e ambizioso iniziato con l’arrivo della coppia Tare-Allegri. Se la squadra riuscirà a mantenere questa concentrazione, il Diavolo potrebbe davvero riscrivere i libri di storia della Serie A.