Allegri Milan, Pistocchi gela i rossoneri! Sul prossimo campionato l’ha detto veramente

Allegri Milan, Maurizio Pistocchi, noto giornalista, ha sgonfiato l’entusiasmo dei rossoneri in vista della prossima stagione

Intervenuto sui propri profili social, Maurizio Pistocchi ha dichiarato:

PAROLE – «Di solito non faccio previsioni sul prossimo campionato prima della fine della campagna acquisti, ma quest’anno è inutile aspettare : con l’acquisto di Marianucci-ottimo centrale-e quello di DeBruyne (oggi arrivo e visite a Roma) il Napoli ha già fatto il vuoto alle sue spalle, e se prende anche Beukema Suzuki e Nusa diventa ingiocabile. L’Inter con un allenatore esordiente e un’età media troppo alta, il Milan allegriano in cerca di una identità e di plusvalenze e la Juventus con pochi soldi da spendere non possono contrastarlo, e in più il Mondiale per Club creerà a Inter/Juve enormi problemi. Sarà quinto scudetto, preparate la festa (fate pure gli scongiuri, ne riparliamo a maggio2026)».