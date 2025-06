Allegri, il giocatore avvisa il tecnico del Milan: «Ci parlerò»

Allegri, il giocatore manda un messaggio all’allenatore del Milan! In vista del futuro

Alexis Saelemaekers, durante il ritiro della nazionale Belga, è intervenuto in conferenza stampa ed ha risposto ad alcune domande sul suo futuro. Dopo due stagioni in prestito tra Bologna e Roma, potrebbe fare ritorno al Milan.

LE PAROLE: «Restare al Milan è un’opzione che mi piace, starà a me dimostrare qualcosa al nuovo allenatore. Allegri? Ci parlerò e vedremo. Per me il ruolo non è un problema. Mi basta sentire la fiducia e posso adattarmi».