Mercato Milan, scende in campo Allegri! Il tecnico fa muro, quella cessione non s’ha da fare

Mercato Milan, Massimiliano Allegri vuole fare di tutto per trattenere Mike Maignan a Milanello: muro all’offerta del Chelsea per il francese

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Max Allegri sarebbe intenzionato a trattenere Mike Maignan nel calciomercato Milan, nonostante le offerte del Chelsea.

Il tecnico avrebbe fatto muro per convincere il portiere a restare, non solo per le sue qualità tecniche, ma anche per il suo carisma all’interno della squadra. Ciò suggerisce che Allegri considera Maignan un elemento importante per la squadra e sarebbe disposto a fare di tutto per mantenerlo in rosa.