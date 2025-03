Condividi via email

Allegri Milan, la dirigenza lo mette in cima alla lista: il motivo è prettamente legato a questo fattore. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tema allenatore per la prossima stagione è sempre ben presente in casa Milan. La dirigenza rossonera ha confermato Conceicao dopo la vittoria contro il Lecce ma è difficile ipotizzare ad una sua permanenza anche nella prossima stagione.

Il profilo preferito in casa rossonera è quello di Allegri per ritrovare maggior stabilità.